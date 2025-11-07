На форуме «РСД» министр спорта РФ Дегтярёв встретился с представителями зарубежных стран

В третий день XIII форума «Россия – спортивная держава» министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв провёл встречи с представителями зарубежных стран.

Дегтярёв пообщался с заместителем министра спорта и молодёжи Исламской Республики Иран Фарибой Мохаммади, чрезвычайным и полномочным послом Катара в России шейхом Ахмедом бин Нассером бин Джасемом Аль-Тани и заместителем министра спорта ОАЭ Ганемом Мубараком Аль-Хаджри.

Также глава ОКР провёл рабочую встречу с министром по делам молодёжи и спорта Республики Мали Абдулом Фомбой, в ходе которой пригласил малийских спортсменов для участия в мероприятиях в России и заявил о готовности развивать сотрудничество между странами в различных областях:

«Мы придаём большое значение взаимодействию с Республикой Мали в области физической культуры и спорта. Действует меморандум о сотрудничестве. Спортсмены Мали принимали участие в соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях по самбо, дзюдо и футболу, проведённых в России. В прошлом году в Мали состоялся Международный турнир государств Альянса Сахеля и России по тхэквондо. Тогда было подписано Соглашение о сотрудничестве между Федерациями тхэквондо России и Мали. В этом году второй турнир состоялся уже в нашей стране».

Кроме того, в рамках форума было подписано два меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта – c Министерством спорта, общественного досуга, искусства и культуры Республики Зимбабве и с Министерством по делам спорта, молодёжи и занятости Буркина-Фасо

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.