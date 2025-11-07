Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»

XIII Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава» состоялся в Самаре 5-7 ноября. Ключевое спортивно-деловое событие года ярко продемонстрировало достижения России в спорте и широкий потенциал международного сотрудничества. Форум прошёл в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие более пяти тысяч человек, среди них главы министерств, представители всероссийских спортивных федераций и организаций, руководители ведущих компаний, эксперты, аналитики и представители СМИ из России и 58 стран и территорий мира. Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Дискуссии развернулись вокруг нескольких важнейших треков, посвящённых дальнейшему развитию детско-юношеского спорта, возвращению российских спортсменов на международную арену и международному сотрудничеству, развитию инфраструктуры, внедрению новейших технологий в спортивную отрасль и медиа в будущем спорта.

Одной из ключевых сессий Форума стал открытый урок «Фиджитал спорт: будущее, которое наступило сегодня». В мероприятии принял участие вице-премьер правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета форума Дмитрий Чернышенко.

Вместе с Форумом состоялось заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Главной темой заседания стало дальнейшее развитие детско-юношеского спорта.

На международном треке особое внимание было уделено первой встрече министров спорта государств-членов диалога по сотрудничеству в Азии, по итогам которой министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России, заместитель председателя Оргкомитета Михаил Дегтярёв сообщил, что в рамках ДСА была создана рабочая группа по развитию спорта в рамках диалога, а также принята Самарская декларация как продолжение Дохинской инициативы.

Другим важным международным мероприятием стала дискуссия «Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия», в которой приняли участие представители 13 стран мира.

В рамках спортивной программы Форума, ставшей смысловым продолжением деловых сессий, состоялось 19 мероприятий по 15 видам спорта.

На площадке РСД-2025 были представлены 62 выставочных стенда – уникальная коллекция из 39 факелов, использовавшихся в Олимпийских играх с 1936 года, интерактивные зоны фиджитал-спорта и традиционных спортивных дисциплин. На стенде Федерации тяжёлой атлетики участники могли попробовать свои силы и поднять штангу весом 200 кг, Федерация лёгкой атлетики удивила публику роботом-гуманоидом, который всё время Форума бежал на беговой дорожке и соревновался с ультрамарафонцами, экспозиция FONBET была оформлена в виде швейной фабрики, на которой покадрово был представлен ролик, полностью вышитый нитью, на стенде Российской Премьер-Лиги можно было поднять Кубок чемпионов России, на стенде «ФосАгро» участники могли узнать подробности о проекте «ДРОЗД», который направлен на развитие детского спорта в стране, Санкт-Петербург знакомил гостей с историей спорта при помощи искусственного интеллекта, а на стенде SMP RACING представили мощные болиды, которые были созданы в России – любой желающий мог представить себя пилотом такого болида на специальном симуляторе, а Челябинская область представила макет легкоатлетического манежа с футбольным полем, который планируется возвести в регионе в следующем году. На Форуме также были представлены Херсонская область и ДНР.

На полях Форума состоялось более 100 подписаний соглашений о сотрудничестве между всероссийскими спортивными федерациями и организациями, министерствами, представителями бизнеса, включая пять соглашений о сотрудничестве между Всероссийской федерацией фиджитал-спорта и Минпросвещения России, Российской автомобильной федерацией, Российской федерацией баскетбола, Федерацией хоккея России, Российским футбольным союзом, меморандум о сотрудничестве между РПЛ и «Матч ТВ», соглашение о сотрудничестве между Всероссийской федерацией лёгкой атлетики и компанией Wild Trail, соглашение о сотрудничестве с целью продвижения и реализации совместных проектов в рамках подготовки и проведения Спортивного инвестиционного форума между Фондом Росконгресс и компанией Dorra Events and Exhibitions и другие.

Культурная программа Форума включила в себя свыше 60 мероприятий – от музейно-выставочных маршрутов и экскурсий до театральных постановок и концертов.

Ключевым мероприятием, ознаменовавшим завершение XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», стал исторический 15-й Парад Памяти, посвящённый военному параду, прошедшему в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Главная тема Парада в этом году — «Герои спорта на войне». Участие в торжественном марше приняли 125 расчетов — более 7,5 тысячи человек из 16 регионов России. Сопровождал прохождение парадных расчётов и прохождение техники времён Великой Отечественной войны центральный военный оркестр министерства обороны России.