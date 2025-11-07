Ян Непомнящий в подробностях раскритиковал условия проживания в Индии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о тяжёлых условиях проживания в Гоа (Индия), где проходит Кубок мира — 2025. Россиянин проиграл во втором круге индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.

«С одной стороны, условия для всех одинаковые, с другой стороны, ну, это очень специфическое место, очень специфическое. Большая проблема в Индии для меня лично, да и для многих, — это еда. Она очень специфическая. Из мяса там есть примерно только курица.

В целом гостиница… я думаю, что далеко не первый, кто об этом скажет, и не последний. Видел посты шахматистов, что даже в пятизвёздочном отеле у них прекрасный вид на стройку. Климат специфический: ноябрь, +30°C весь день, колоссальная влажность. Климат — ладно. Но когда в номере не работает кондиционер, это уже не смешно. Кому-то нормально, мне тяжеловато.

Я начал смотреть соседние отели, но нюанс: ближайшая нормальная гостиница в 20 минутах езды по просёлочной дороге, где две машины еле разъезжаются, и в обе стороны бесконечно едут мотороллеры. Переехать подальше — нереалистично. Я написал фидешникам, что номера плохие и у меня, и у секунданта, может, есть варианты. Предложили переехать на виллу.

Вилла, парадоксально, стоила дешевле. Подвох я понял позже. Она выглядела попросту «бабушкиным ремонтом». Плюс: там было тише. Минусы: сначала незаметные, но проявились. Ночью отключалось электричество, кондиционер вырубал. Жарко. Потом я нашёл щиток, включил, он снова выключился. Цикл борьбы с кондиционером. Комфортными условиями это назвать нельзя. На вилле я уже скучал по прежнему номеру, где хотя бы электричество работало.

Гостиница формально пятизвёздочная, однако по сути — тройка с минусом. Когда я спросил у ФИДЕ, зачем проводить турнир здесь, они сказали: это единственная гостиница на Гоа с конгресс-центром. Да, конференц-зал есть. Но чтобы попасть в уборную, нужно выйти на улицу, пройти 20 метров по жаре и влажности. В зале +21-22°C, холодно, на улице +30°C. Контраст бодрит, но сомнительное удовольствие.

И в итоге всё это вместе — недосып, еда, джетлаг, климат, комары, плохая гостиница — складывается в тяжёлые условия. И, наверное, даёт преимущество тем, кто привычен к индийским реалиям», — сказал Непомнящий в видео на своём YouTube-канале.