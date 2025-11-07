Француз Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом мира

Полузащитник «Тулузы» и сборной Франции Антуан Дюпон вышел на первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков мирового регби. Это стало возможным после переподписания контракта с французским клубом — новое соглашение рассчитано до 2031 года, сообщает SABC Sport.

Официальные цифры нового соглашения не разглашаются, однако, по данным зарубежных СМИ, Дюпон будет зарабатывать около $ 1,5 млн за сезон. Таким образом, его годовой доход вырос примерно на $ 600 тыс. по сравнению с предыдущим контрактом (около $ 915 тыс.).

Благодаря этому Дюпон обошёл новозеландца Ричи Мо’унгу, выступающего за японскую «Тосибу Брейв Лупус» и получающего порядка $ 1,35 млн в год. Замыкает тройку лидеров Финн Расселл из английского «Бата» с доходом $ 1,3 млн за сезон.