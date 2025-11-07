Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Француз Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом мира

Француз Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом мира
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Тулузы» и сборной Франции Антуан Дюпон вышел на первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков мирового регби. Это стало возможным после переподписания контракта с французским клубом — новое соглашение рассчитано до 2031 года, сообщает SABC Sport.

Официальные цифры нового соглашения не разглашаются, однако, по данным зарубежных СМИ, Дюпон будет зарабатывать около $ 1,5 млн за сезон. Таким образом, его годовой доход вырос примерно на $ 600 тыс. по сравнению с предыдущим контрактом (около $ 915 тыс.).

Благодаря этому Дюпон обошёл новозеландца Ричи Мо’унгу, выступающего за японскую «Тосибу Брейв Лупус» и получающего порядка $ 1,35 млн в год. Замыкает тройку лидеров Финн Расселл из английского «Бата» с доходом $ 1,3 млн за сезон.

Материалы по теме
«Нет в жизни ничего чёрно-белого». Легендарный Первухин — об итогах ЧР и современном регби
Эксклюзив
«Нет в жизни ничего чёрно-белого». Легендарный Первухин — об итогах ЧР и современном регби
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android