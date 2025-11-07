Скидки
Егор Корнев обновил свой же рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем

Егор Корнев обновил свой же рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем
Пловец Егор Корнев установил новый рекорд России в полуфинальном заплыве на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем. Он преодолел дистанцию с результатом 21,73.

Предыдущее достижение также принадлежало Корневу, которое он установил утром 7 ноября в рамках предварительных заплывов (21,83).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей. В заплывах примут участие Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Егор Корнев, Кирилл Пригода и другие пловцы сборной России.

