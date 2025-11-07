Скидки
Пловчиха Шакирова — о ЧЕ в Люблине: желание поехать большое, но не всё зависит от нас

Аудио-версия:
Комментарии

Российская пловчиха Яна Шакирова прокомментировала своё выступление на чемпионате России на короткой воде в Казани, а также оценила перспективы принять участие на чемпионате Европы — 2025 в Польше (2-7 декабря).

«В целом короткая вода менее важна, чем длинный бассейн, но эти секунды также важны в плане подготовки, посмотреть, на что мы способны сейчас, на какую форму в целом можем выйти к следующим соревнованиям, посмотреть на свои косяки на дистанции и работать дальше.

Ещё не обсуждала это с тренером, но мне кажется, что косяки были на первой сотне. Думала, что начала быстрее, чем на самом деле, даже удивилась. Буду работать, улучшаться.

Чемпионат Европы в Люблине? Желание поехать, конечно, очень большое. Мы всегда стремимся к международным соревнованиям, дальше всё зависит не от нас… Но мы все очень стремимся и верим в лучший исход.

Пересадки пугают, очень сказывается на результатах, на отдыхе. Но если будет сложный логистический путь, то тренеры рассчитают, как сделать так, чтобы мы приехали пораньше на соревнования и отдохнули с дороги, адаптировались», – передаёт слова Шакировой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

