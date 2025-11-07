Скидки
Фесиков — о ЧЕ в Люблине: ждём решения European Aquatics, Мазепин в плотной коммуникации

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о перспективе выступления российских пловцов на чемпионате Европы — 2025 в польском Люблине, который пройдёт со 2 по 7 декабря.

«На данный момент, насколько я знаю, наш руководитель федерации водных видов Дмитрий Мазепин находится в плотной коммуникации с European Aquatics, мы все ждём решения, подтверждения и уже дальнейших действий после этого решения», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее глава ФВВСР Дмитрий Мазепин заявил, что российские пловцы не смогут поехать на ЧЕ-2026 на короткой воде в Польше из-за политики.

