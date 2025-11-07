Фесиков: в 2026 году выступим на ЧЕ в Париже и на ЧМ в Пекине

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков оценил 2025 год для российского плавания, а также отметил планы на 2026-й.

«Казанский бассейн – традиционный для чемпионатов России по короткой воде, за 10 лет уже застолбил за собой этот статус, соревнования всегда зрелищные, много рекордов, новых лиц. Ждём, что и в этот раз будет много ярких событий.

Этот год был полон эмоций, побед. Мы всей страной болели, переживали. Очень зрелищно прошёл чемпионат. Сейчас все сильнейшие наши атлеты здесь, не все в оптимальной форме, был перестроен план подготовки, с нынешним решением World Aqautics мы понимаем, что в 2026 году нас ждёт ещё больше международных стартов. Поэтому сейчас план подготовки был перестроен на летний период, в ожидании ЧЕ в Париже, главные победы нужны там.

На все соревнования под эгидой World Aquatics мы планируем заявляться, на следующий год. Всё, что касается European Aquatics – давайте дождёмся финального подтверждения, тогда уже будем озвучивать конкретику. А так, ЧЕ в Париже и ЧМ в Китае. Будем в боевом составе, зимний ЧР следующего года будет отборочным к Пекину», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.