Фесиков оценил два рекорда России в баттерфляе от Егора Корнева

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о двух рекордах России за день в исполнении пловца Егора Корнева на дистанции 50 м баттерфляем в рамках чемпионата России на короткой воде.

«Здесь, в Казани, новоиспечённые чемпионы мира в хорошем настроении, очень хочется, чтобы они себя проявили. Мы увидели рекорд Егора Корнева, на непривычной для себя дистанции 50 м баттерфляем установил феноменальные секунды, первый человек в России, преодолевший барьер в 22 секунды. Егор не будет на этом останавливаться, это большой плюс в его специализацию.

Мы все прекрасно понимаем, что в 2028 году в Лос-Анджелесе мы уже будем видеть все дисциплины 50-метровые в олимпийской программе. Здесь Егору есть в чём развиваться, как и остальным спортсменам. Мы ценим их труд, мы действительно хотим, чтобы они довели своё дело до ума и довели себя до Лос-Анджелеса. А мы поможем им всем, чем сможем», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.