Корнев — о рекорде России: ничего особенного, вышел, посмеялся. Хихи-хаха

Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев поделился впечатлениями после того, как установил новый национальный рекорд на дистанции 50 м баттерфляем (21,73) на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани. Предыдущий рекорд также принадлежал Корневу (21,83).

«Казань славится быстрой водой, тут не один рекорд мира был установлен. Не склоняюсь ни к какой форме, это старт проходящий. Для меня это как чемпионат Санкт-Петербурга. Вышел, посмеялся, хихи-хаха.

Сделал дело и ушёл, одно удовольствие. Ничего особенного. Думал, буду очень близко к мировому рекорду, но какие-то ошибки помешали. Запас ещё есть. Это первый старт, достаточно масштабный, впереди старт в Беларуси и Кубок Сальникова, буду стараться прибавлять, но не загадываю», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Фесиков оценил два рекорда России в баттерфляе от Егора Корнева
