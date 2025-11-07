Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Установивший два рекорда страны пловец объяснил снятие с дистанции на финале ЧР

Установивший два рекорда страны пловец объяснил снятие с дистанции на финале ЧР
Комментарии

Российский пловец Егор Корнев заявил, что снялся с финала чемпионата России на короткой воде в Казани на дистанции 50 м баттерфляем. Сегодня, 7 ноября, он дважды обновил рекорд страны на этой дистанции.

«Я не плаваю дельфином вообще. Борюсь в своём основном стиле – кроле, у меня завтра несколько дистанций, я бы не успел толком восстановиться.

Олимпийские перспективы в баттерфляе? Я пока не тренирую этот стиль. Плаваю в комплексе, пока этого хватает. Не понял всю ответственность, которая на меня легла, со временем обмозгую, это уложится в голове, подумаем с тренером», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Егор Корнев обновил свой же рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android