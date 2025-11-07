Установивший два рекорда страны пловец объяснил снятие с дистанции на финале ЧР

Российский пловец Егор Корнев заявил, что снялся с финала чемпионата России на короткой воде в Казани на дистанции 50 м баттерфляем. Сегодня, 7 ноября, он дважды обновил рекорд страны на этой дистанции.

«Я не плаваю дельфином вообще. Борюсь в своём основном стиле – кроле, у меня завтра несколько дистанций, я бы не успел толком восстановиться.

Олимпийские перспективы в баттерфляе? Я пока не тренирую этот стиль. Плаваю в комплексе, пока этого хватает. Не понял всю ответственность, которая на меня легла, со временем обмозгую, это уложится в голове, подумаем с тренером», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.