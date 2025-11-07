Мишарина: я очень мало плавала, не думала, что выйду на такие секунды — это было хорошо

Российская пловчиха Ксения Мишарина поделилась впечатлениями после победы на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде.

«У меня была определённая тактика, понимала, что если быстро начну, то просто не закончу. Работала со своими сокомандницами, понимала, что надо плыть с ними, а вторую половину – просто делать. В итоге так и получилось. Сейчас подумала, что надо минимум приплыть второй, решила попробовать.

Противостояние с Дьяковой? Не скажу, хочется на длинной воде скорее. Я прежде всего смотрю на свои личные результаты, хочется их улучшить. Показал опыт, что на других ориентироваться не надо, надо смотреть только на себя, на свои ошибки. Над своими результатами работать, своей техникой.

Для текущего периода мои цифры хороши, я очень мало плавала, не думала вообще, что выйду на такие секунды. Это было хорошо. Перед чемпионатом Европы в Париже ещё много стартов, будем думать, как всё сложить, хочу выиграть первенство Европы, которое я ещё не выигрывала. Нужна ещё открытая вода, посмотрим по ситуации», – передаёт слова Мишариной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.