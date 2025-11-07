Михаил Щербаков установил юношеский рекорд Европы на 200 м комплексом в рамках ЧР-2025

Российский пловец Михаил Щербаков с рекордом одержал победу в финальном заплыве на дистанции 200 м комплексом в рамках чемпионата России по короткой воде — 2025, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 1.52,75 и установил новый рекорд Европы среди юниоров.

Ранее рекорд принадлежал представителю Венгрии Хуберту Кошу (1.52,87), олимпийскому чемпиону 2024 года и двукратному чемпиону мира.

Второе место в заплыве на ЧР занял Максим Ступин с результатом 1.54,03. Тройку призёров замкнул Алексей Сударев (1.54,42). Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября.