Мужская сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Мужская сборная России в составе Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевала бронзовые медали в командном финале по двойному мини‑трампу на чемпионате мира в испанской Памплоне. Командный результат — 16 очков (83,100 балла).

Первое место у американцев (Тревор Хардер, Саймон Смит, Рубен Падилья, Уэст Фаулер), набравших 23 очка, второе с 18 очками — у австралийцев (Трой Ситковски, Рохан Уилкокс, Николас Диас Баллас, Мэттью Френч).

Отметим, из‑за отсутствия нейтральных статусов и виз у ряда спортсменов Пантелеев и Нартов были включены в состав вместо специалистов, которые обычно не выступают в этой дисциплине.

Сегодня, 8 ноября, Нартов и Пантелеев выйдут на старт финала в синхронных прыжках на батуте. Чемпионат мира в Памплоне завершится 9 ноября.

