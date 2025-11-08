Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Радость и успех». Алина Лысенко подвела итоги ЧМ-2025 по велоспорту на треке

«Радость и успех». Алина Лысенко подвела итоги ЧМ-2025 по велоспорту на треке
Аудио-версия:
Комментарии

Российская велогонщица Алина Лысенко подвела итоги чемпионата мира — 2025 по велоспорту на треке.

– Алина, можно ли назвать итоги ЧМ-2025 положительными для вас? Это дебютный турнир, первая медаль, но нет большой победы.
– Да, в Сантьяго был мой первый чемпионат мира, там собрались самые сильные. И как бы он ни сложился, даже если не было бы медали, это всё равно успех. Отдавала себе отчёт в том, что моя физическая форма немножко спадала к концу сезона. Было достаточно много гонок, где нужно было быть на пике, поэтому к октябрю уже стало сложновато. Пришлось собирать оставшиеся силы. Знаете, в моменте уже и не рассчитывала ни на какой результат. Бронзовая медаль – радость и успех. После такого хочется работать ещё больше, — сказала Лысенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Ранее в Сантьяго прошёл чемпионат мира по велотреку – 2025, где Россия завоевала две награды. Одной из поднявшихся на подиум спортсменок стала Алина Лысенко.

Материалы по теме
Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко
Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android