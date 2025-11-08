«Радость и успех». Алина Лысенко подвела итоги ЧМ-2025 по велоспорту на треке

Российская велогонщица Алина Лысенко подвела итоги чемпионата мира — 2025 по велоспорту на треке.

– Алина, можно ли назвать итоги ЧМ-2025 положительными для вас? Это дебютный турнир, первая медаль, но нет большой победы.

– Да, в Сантьяго был мой первый чемпионат мира, там собрались самые сильные. И как бы он ни сложился, даже если не было бы медали, это всё равно успех. Отдавала себе отчёт в том, что моя физическая форма немножко спадала к концу сезона. Было достаточно много гонок, где нужно было быть на пике, поэтому к октябрю уже стало сложновато. Пришлось собирать оставшиеся силы. Знаете, в моменте уже и не рассчитывала ни на какой результат. Бронзовая медаль – радость и успех. После такого хочется работать ещё больше, — сказала Лысенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Ранее в Сантьяго прошёл чемпионат мира по велотреку – 2025, где Россия завоевала две награды. Одной из поднявшихся на подиум спортсменок стала Алина Лысенко.