«Как страшный сон». Российская велогонщица — о борьбе за медаль ЧМ с соотечественницей

Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала о борьбе за медаль на чемпионате мира — 2025 по велоспорту на треке с россиянкой Яной Бурлаковой.

– Как настраивались на малый финал с Яной Бурлаковой?

– Ой, тяжело. Когда ты едешь за первое место с кем-то из своих, то знаешь, что будет две медали. В полуфинале мы понимали, что у каждой из нас будет возможность побороться за медали: либо за золото, либо за бронзу, как это было на взрослом ЧЕ. Там Яна победила, а я взяла бронзу.

В Сантьяго же картинка сложилась по-другому. Ехать вот так на ЧМ за бронзу – это как страшный сон. Плюс ещё мы боролись на протяжении трёх туров, и, мне кажется, нам было куда тяжелее морально, нежели физически. Очень рада, что Яна на следующий день выиграла серебро. Теперь у каждой из нас есть награда, — сказала Лысенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.