«Он безумно красивый!» Велогонщица Алина Лысенко — о полученном трофее Лиги чемпионов

«Он безумно красивый!» Велогонщица Алина Лысенко — о полученном трофее Лиги чемпионов
Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала о победе в Лиги чемпионов по велоспорту. Спортсменка заявила, что данный трофей заслуживает особого внимания.

– В конце августа вы наконец-то получили кубок Лиги чемпионов.
– Да!

– Как сильно радовались его прибытию?
– Я была на сборе. Хотела бы поблагодарить всех, кто участвовал в его транспортировке: один мужчина привозил мне его на машине из другой страны. Встречал кубок папа, поэтому родители его увидели первыми. По приезде со сбора я его уже увидела.

Прошло много времени, и таких ярких эмоций от его получения уже не было. Просто я рада, что он дома и со мной. То, что заработала, находится рядом. Он запал мне в душу, безумно красивый! Не такой, как все мои кубки, и точно заслуживает отдельного внимания (смеётся), — сказала Лысенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

