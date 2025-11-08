Скидки
«Буду лежать, «пить джус» и ничего не делать». Велогонщица Лысенко — об отпуске в Дубае

Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала, что проведёт отпуск в Дубае после чемпионата мира — 2025 по велоспорту на треке.

– Алина, где будете отдыхать?
– Полетела на неделю в Дубай. Лет пять не была на море, поэтому очень хочется. Конечно, видела море, но это было на стартах или сборах, а именно в формате отдыха – нет. Сейчас буду лежать, загорать, «пить джус» и ничего не делать. Даже в телефоне не буду залипать! Если честно, мне эти рилсы уже надоели (смеётся), — сказала Лысенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Ранее в Сантьяго прошёл чемпионат мира по велотреку – 2025, где Россия завоевала две награды. Одной из поднявшихся на подиум спортсменок стала Алина Лысенко.

«Я свои медали собирала по крупицам». Интервью со звездой российских велогонок
«Я свои медали собирала по крупицам». Интервью со звездой российских велогонок
