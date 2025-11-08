«Буду лежать, «пить джус» и ничего не делать». Велогонщица Лысенко — об отпуске в Дубае

Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала, что проведёт отпуск в Дубае после чемпионата мира — 2025 по велоспорту на треке.

– Алина, где будете отдыхать?

– Полетела на неделю в Дубай. Лет пять не была на море, поэтому очень хочется. Конечно, видела море, но это было на стартах или сборах, а именно в формате отдыха – нет. Сейчас буду лежать, загорать, «пить джус» и ничего не делать. Даже в телефоне не буду залипать! Если честно, мне эти рилсы уже надоели (смеётся), — сказала Лысенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Ранее в Сантьяго прошёл чемпионат мира по велотреку – 2025, где Россия завоевала две награды. Одной из поднявшихся на подиум спортсменок стала Алина Лысенко.