Алина Лысенко: буду гоняться до Олимпиады-2028, а дальше посмотрю, как всё сложится

Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала о планах выступить на Олимпийских играх 2028 года.

– До какого момента планируете быть в спорте?
– Действующему спортсмену, конечно, тяжело на этот вопрос ответить. Буду гоняться до Олимпиады-2028, а дальше посмотрю, как всё сложится. Какое у меня будет семейное положение, отношения, появится ли настрой на семью и детей, как на это будет смотреть моя вторая половинка. Дальше уже не загадываю.

– Есть ли у вас страх потерять интерес к спорту?
– Я очень долго в спорте, начиная с фигурного катания. Страх в принципе отсутствует, не думаю, что в ближайшее время он появится. Как только появится чувство, что мне не хочется этим заниматься, надоело, уйду. В подобные моменты нужно сразу заканчивать, не стоит тянуть и пытаться выбить из себя желание, — сказала Лысенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

