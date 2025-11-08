Скидки
«Помню, как радовалась». Велогонщица Лысенко рассказала, как купила квартиру в 20 лет

Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала о покупке собственной квартиры в 20-летнем возрасте.

– Когда вы в последний раз чувствовали себя счастливой вне спорта? С чем это было связано?
– Когда переехала в свою квартиру год назад. Помню, как радовалась, потому что очень долго к этому шла. Не из-за того, что мне плохо жилось с родителями. Кому вообще плохо с родителями? Всем нравится, когда всё за тебя делают и покупают. Но я сказала, что очень хочу жить одна. Начала получать неплохие деньги и стала откладывать. Пока ещё жила с папой и мамой, ни на что их не тратила, у меня появилась возможность быстро накопить. В 20 лет я приобрела квартиру и год ещё делала ремонт, — сказала Лысенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

