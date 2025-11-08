Шахматисты Землянский и Федосеев завершили выступление на Кубке мира — 2025

Российские шахматисты Иван Землянский и Владимир Федосеев завершили выступление на Кубке мира — 2025. На стадии 1/32 финала Федосеев уступил поляку Радославу Войташеку со счётом 0:2, Землянский проиграл Маттиасу Блюбауму — 0,5:1,5.

На Кубке мира выступают 206 шахматистов, которые борются в нокаут-формате. Призовой фонд в турнира составляет $ 2 млн. Три лучших участника получат путевки на турнир претендентов 2026 года.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.