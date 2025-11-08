Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шахматисты Землянский и Федосеев завершили выступление на Кубке мира — 2025

Шахматисты Землянский и Федосеев завершили выступление на Кубке мира — 2025
Комментарии

Российские шахматисты Иван Землянский и Владимир Федосеев завершили выступление на Кубке мира — 2025. На стадии 1/32 финала Федосеев уступил поляку Радославу Войташеку со счётом 0:2, Землянский проиграл Маттиасу Блюбауму — 0,5:1,5.

На Кубке мира выступают 206 шахматистов, которые борются в нокаут-формате. Призовой фонд в турнира составляет $ 2 млн. Три лучших участника получат путевки на турнир претендентов 2026 года.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.

Материалы по теме
Всё, Непомнящий выбыл из борьбы за корону! Россиянина остановил 237-й шахматист мира
Всё, Непомнящий выбыл из борьбы за корону! Россиянина остановил 237-й шахматист мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android