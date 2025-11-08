Климент Колесников и Алина Гайфутдинова выиграли заплывы на ЧР на 100 м на спине

Пловцы Климент Колесников и Алина Гайфутдинова выиграли финальные заплывы на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Климент Колесников преодолел дистанцию за 49,02 секунды. Второе место занял Павел Самусенко с результатом 49,66 секунды. Тройку призёров замкнул Мирон Лифинцев (49,93).

Алина Гайфутдинова показала результат 57,26 секунды. Второе место заняла Анастасия Дуплинская (57,78), тройку замкнула Арина Хитева (58,11).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.