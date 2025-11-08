Скидки
Россиянка Каляндра выиграла золотую медаль ЧМ-2025 по прыжкам на батуте

Россиянка Каляндра выиграла золотую медаль ЧМ-2025 по прыжкам на батуте
Россиянка Арина Каляндра выиграла золотую медаль на чемпионате мира – 2025 по прыжкам на батуте, проходящем в испанской Памплоне, в дисциплине «акробатическая дорожка».

Каляндра одержала победу, набрав 27,300 балла. Обладателем серебряной награды стала француженка Кэнди Бриер-Ветильяр (27,000), бронза – у бельгийки Лани Списсенс (24,500).

Чемпионат мира по прыжкам на батуте – 2025. Испания. Акробатическая дорожка. Женщины:

1. Арина Каляндра (Россия) – 27,300.
2. Кэнди Бриер-Ветильяр (Франция) – 27,000.
3. Лани Списсенс (Бельгия) – 24,500.

В дисциплине «двойной минитрамп» серебряную награду выиграл российский батутист Михаил Заломин (29,200). Чемпионом в данном виде программы стал американец Рубен Падилла (31,300 балла), бронзу завоевал ещё один представитель США Уэст Фоулер (28,800 балла).

Чемпионат мира по прыжкам на батуте – 2025. Испания. Двойной минитрамп. Мужчины:

1. Рубен Падилла (США) – 31,300.
2. Михаил Заломин (Россия) – 29,200.
3. Уэст Фоулер (США) – 28,800.

