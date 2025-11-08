«Чеховские медведи» обыграли «МССУОР» в матче Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 8 ноября, состоялся матч Суперлиги сезона-2025/2026 по гандболу, где в Чехове встречались «Чеховские медведи» и «МССУОР № 2-Академия» из Москвы. Встреча завершилась в пользу клуба из Чехова со счётом 33:23 (17:14).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» Московская область — «МССУОР № 2-Академия» Москва — 33:23 (17:14, 16:9).

После девяти сыгранных матчей «Чеховские медведи» занимают пятое место в турнирной таблице Суперлиги, в активе команды 11 очков. «МССУОР № 2-Академия» располагается на восьмой строчке с шестью очками. Лидером чемпионата является ЦСКА (17), на втором месте — «Пермские медведи» (16).