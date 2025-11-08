Чемпион мира Колесников рассказал, по какой причине сбрил бороду перед ЧР в Казани

Двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Климент Колесников рассказал, почему принял решение сбрить бороду перед стартом чемпионата России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани.

«Ожидали с ребятами большей конкуренции друг с другом. Понимали, сейчас не особо идёт подготовка так, чтобы быстро плыть. Впереди ещё два старта – выездной и Кубок Сальникова. На сегодняшний день нормально всё. Но даже не знаю, можно сказать нормально или нет, скорее было желание поработать, проплыть. Ничего больше. Думаю, это получилось.

Облегчаешь себя по максимуму, как можешь. Гидрокостюм надел хороший, очки получше, сбрил всё, чтобы не мешало. Приятно плыть без сопротивления. К тому же перед кем мне тут понтоваться бородой? Все подходят с головой к соревнованиям, не хочу выделяться», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.