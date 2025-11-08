Арина Суркова и Олег Костин победили в плавании на 50 м баттерфляем на ЧР в Казани

Пловцы Арина Суркова и Олег Костин выиграли финальные заплывы на дистанции 50 м баттерфляем в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Арина Суркова показала результат 25,03 секунды. Второе место заняла Дарья Клепикова (25,61), тройку замкнула Арина Хитева (25,81).

Олег Костин преодолел дистанцию за 22,24 секунды. Второе место занял Роман Шевляков с результатом 22,34 секунды. Тройку призёров замкнул Даниил Марков (22,51).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.