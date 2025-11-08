Рекордсменка мира Чикунова поделилась впечатлениями от заплыва на 200 м комплексом

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова поделилась впечатлениями после заплыва на 200 м комплексом на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. Чикунова завершила предварительный заплыв, показав 11-й результат (2.14,28).

– Какие у вас были эмоции от заплыва на 200 метров комплексом?

– Эмоции были странные, конечно, но я думаю, ещё вернусь к тому, что мне захочется ещё раз испытать на себе весь этот спектр эмоций. И желательно, чтобы в следующий раз это был не стыд, а гордость. Буду к этому идти, – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.