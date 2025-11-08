Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Рекордсменка мира Чикунова поделилась впечатлениями от заплыва на 200 м комплексом

Рекордсменка мира Чикунова поделилась впечатлениями от заплыва на 200 м комплексом
Комментарии

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова поделилась впечатлениями после заплыва на 200 м комплексом на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. Чикунова завершила предварительный заплыв, показав 11-й результат (2.14,28).

– Какие у вас были эмоции от заплыва на 200 метров комплексом?
– Эмоции были странные, конечно, но я думаю, ещё вернусь к тому, что мне захочется ещё раз испытать на себе весь этот спектр эмоций. И желательно, чтобы в следующий раз это был не стыд, а гордость. Буду к этому идти, – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Чикунова попробует то, чего раньше не делала! Главные интриги ЧР по плаванию в Казани
Чикунова попробует то, чего раньше не делала! Главные интриги ЧР по плаванию в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android