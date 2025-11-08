Скидки
Чикунова выразила готовность проплыть 800 м комплексом

Чикунова выразила готовность проплыть 800 м комплексом
Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова выразила готовность проплыть дистанцию 800 м комплексным плаванием, отметив, что на подобной дистанции будет иметь больше шансов на победу.

– Вас мотивировала Кейт Дугласс, которая устанавливает мировые рекорды в комплексе?
– Нет, глядя на расписание чемпионата России, увидела, что в первый день у меня нет никакой дистанции, не плыву. Подумала – почему бы не размяться на 200 м комплексом? Честно говоря, размялась с утра, в принципе, на этом и закончила.

– То есть целенаправленно эту дистанцию к ЧР не готовили?
– Вообще эта мысль возникла таким образом: помню, проплываю одну комплексную тренировку. Подумала, блин, чувствую в себе силы, азарт какой-то появился, прилив мотивации. Знаете, что-то из разряда внезапных мыслей в 12 часов ночи. Сравнила свои силы с программой соревнований и подумала — всё складывается! Сам бог велел мне сейчас взять 200 м комплекс. Но, наверное, надо хотя бы после трёх тренировок решаться на такую дистанцию.

– А если бы в первый день стояла дистанция 400 м комплексом, решились бы?
– А мне 400 м даже больше нравятся, если честно. В моём стиле. Чем больше дистанция – тем больше у меня шансов. Я выносливая, давайте вообще 800 м, – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

