Чикунова отреагировала на рекорды России от Егора Корнева в баттерфляе

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о рекордах России, которые установил на дистанции 50 м баттерфляем Егор Корнев. Вчера, 7 ноября, он дважды обновил рекорд страны на 50 м баттерфляем, проплыв в предварительном заплыве за 21,83 секунды, а в полуфинале улучшил свой же результат (21,73 секунды).

– Мотивирует пример вашего земляка Егора Корнева, который ставит рекорд за рекордом на «чужих» для себя дистанциях? Причём говорит, что делает всё играючи.
– Даже не знаю, рада за Егора, разумеется, а так всё что могу сказать, опять же, мой выбор стоял только в тренировке и программе. Меня никто не замотивировал, просто после удачной тренировки решились на эксперимент, – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

