Пловчиха Мишарина заявила, что ей стыдно за свой результат после победы на ЧР

Российская пловчиха Ксения Мишарина рассказала, почему ей стыдно за свой результат на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. Мишарина одержала победу в финальном заплыве, завершив дистанцию с результатом 8.19,88 минуты.

«После вчерашних хороших секунд то, что сегодня показала – это ужас. Но думаю, просто побоялась включаться, чтобы потом не сдохнуть. Для данного этапа мои секунды – это нормально, но с таким временем выигрывать не хочется. Золотая медаль даже не утешение для такого результата. Если честно, мне просто было банально даже стыдно так плыть. Золото есть, хорошо. Мне хотелось две золотые медали на этом чемпионате, потому что это моя десятая золотая медаль. Как минимум две золотые нужны были. Впереди ещё 1500 м, там будет уже 11-я золотая. Амбициозно? Это факт.

Место безусловно важно, потому что в прошлом году не всё получилось, в этом году проиграла свой же титул. Так что место важно, но важны и секунды. Скорее всего, это последний старт в сезоне для меня, лучше будет уже в следующем году. На российских стартах нужны и победа, и секунды. Если международный старт – важнее всего место, а не секунды. Выиграть то самое золото, которое в этом году не получилось нигде взять», – передаёт слова Мишариной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.