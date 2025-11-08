Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Бегим стала серебряным призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте

Россиянка Бегим стала серебряным призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте
Комментарии

Российская спортсменка Галина Бегим выиграла серебряную медаль на чемпионате мира – 2025 по прыжкам на батуте, проходящем в испанской Памплоне, в дисциплине «двойной минитрамп».

За свой лучший прыжок россиянка набрала 26,400 балла. Первое место заняла испанка Мелания Родригес (26,700 балла). Третьей стала Кирсти Уэй из Великобритании (26,100).

Чемпионат мира по прыжкам на батуте – 2025. Испания. Двойной минитрамп. Женщины:

  1. Мелания Родригес (Испания) — 26,700.
  2. Галина Бегим (Россия) — 26,400.
  3. Кирсти Уэй (Великобритания) — 26,100.

Бегим 23 года, она является многократной чемпионкой России и чемпионкой Европы — 2021 в двойном минитрампе.

Материалы по теме
Россиянка Каляндра выиграла золотую медаль ЧМ-2025 по прыжкам на батуте
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android