Россиянка Бегим стала серебряным призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте

Российская спортсменка Галина Бегим выиграла серебряную медаль на чемпионате мира – 2025 по прыжкам на батуте, проходящем в испанской Памплоне, в дисциплине «двойной минитрамп».

За свой лучший прыжок россиянка набрала 26,400 балла. Первое место заняла испанка Мелания Родригес (26,700 балла). Третьей стала Кирсти Уэй из Великобритании (26,100).

Чемпионат мира по прыжкам на батуте – 2025. Испания. Двойной минитрамп. Женщины:

Мелания Родригес (Испания) — 26,700. Галина Бегим (Россия) — 26,400. Кирсти Уэй (Великобритания) — 26,100.

Бегим 23 года, она является многократной чемпионкой России и чемпионкой Европы — 2021 в двойном минитрампе.