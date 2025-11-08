Пловец Пригода оценил эксперименты на дистанциях от Чикуновой и Корнева

Российский пловец Кирилл Пригода оценил эксперименты на непрофильных дистанциях от Евгении Чикуновой и Егора Корнева на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани.

«Регулярно прихожу к экспериментам, люди, которые следят за моими выступлениями, видят, что я плыву, вставляю и комплекс, и длинные дисциплины, даже и 800 м, и 1500 м. Но в данных условиях на чемпионате России отдаётся предпочтение основным дистанциям, есть нормативы, которые необходимо закрывать вне зависимости от того есть международные старты или нет.

То, что ребята вставляют в основную сессию дополнительные заплывы, им только в плюс. Простартовок в сезоне короткой воды очень мало, это всегда немного больное место в подготовке. Так что надо добавлять, иначе один–два старта – и нужно выходить на максимальную скорость. В рамках подготовки этого маловато.

Подхожу ко всему с энтузиазмом, сейчас такой старт у нас, один из первых после определённой паузы. Естественно, отдаю предпочтение тому, с чем я знаком, что поможет мне набрать стартовый ход. А вот, например, в Беларуси я планирую проплыть дополнительно и 200 м, и 400 м комплексом, стартовое настроение вернётся, будет здорово наложить его на нестандартную работу», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.