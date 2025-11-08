Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион мира Пригода высказался о вероятном пропуске ЧЕ в Люблине

Чемпион мира Пригода высказался о вероятном пропуске ЧЕ в Люблине
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода оценил вероятность выступления российских пловцов на чемпионате Европы на короткой воде в Польше в декабре.

«Атмосфера рабочая, звёзд с неба не хватаю. Главная задача – показывать результаты, на которые сейчас готов. Работать на перспективу, держать в прицеле скорее следующий сезон, а не этим сезоном жить.

Возможный пропуск чемпионате Европы в Люблине воспринимаем терпимо, не скажу, что кровь из носа необходим этот старт. У нас такое расписание в календаре, что часто надо выходить на пик своих скоростей. За ними стоит большая тренировка, нагрузка, которую надо выполнять. Текущая ситуация воспринимается как возможность набрать рабочий ход и потренироваться, ставить цели на будущий сезон.

Была бы Европа, немножко было бы всё по-другому, конечно, но мы живём в тех условиях, в которых существуем, нужно реально смотреть на вещи. С удовольствием проходим короткую воду и готовимся к сезону длинной», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Пловец Пригода оценил эксперименты на дистанциях от Чикуновой и Корнева
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android