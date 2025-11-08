Чемпион мира Пригода высказался о вероятном пропуске ЧЕ в Люблине

Чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода оценил вероятность выступления российских пловцов на чемпионате Европы на короткой воде в Польше в декабре.

«Атмосфера рабочая, звёзд с неба не хватаю. Главная задача – показывать результаты, на которые сейчас готов. Работать на перспективу, держать в прицеле скорее следующий сезон, а не этим сезоном жить.

Возможный пропуск чемпионате Европы в Люблине воспринимаем терпимо, не скажу, что кровь из носа необходим этот старт. У нас такое расписание в календаре, что часто надо выходить на пик своих скоростей. За ними стоит большая тренировка, нагрузка, которую надо выполнять. Текущая ситуация воспринимается как возможность набрать рабочий ход и потренироваться, ставить цели на будущий сезон.

Была бы Европа, немножко было бы всё по-другому, конечно, но мы живём в тех условиях, в которых существуем, нужно реально смотреть на вещи. С удовольствием проходим короткую воду и готовимся к сезону длинной», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.