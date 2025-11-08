Скидки
Пловец Костин отреагировал на звание «чемпиона со звёздочкой» после снятия Корнева

Аудио-версия:
Комментарии

Российский пловец Олег Костин отерагировал на звание «чемпиона со звёздочкой» после снятия Егора Корнева с дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани.

«Я чемпион «со звёздочкой»? Слушайте, называйте уже, как хотите. Мне без разницы. Выполнял свою работу, а как вы будете меня называть – ваше мнение. В своё время я плавал 200 м брассом, выходил на 50 м баттерфляем и всем говорил, что я эту дистанцию не тренирую. Но выходил – и по итогу она у меня оказалась основной, именно на ней самое высокое моё личное достижение. Поэтому тут не надо зарекаться, что будет по итогу Егор плавать, что лучше у него будет получаться.

Возвращение Адама Пити? Не исключено, 50 м – это зрелищно, азартно. Это непредсказуемо. Всегда непонятно что и как, для зрителей эмоционально, как 100 м в лёгкой атлетике. Все знают Усэйна Болта, но мало кто знает, кто бегает 800 м, 1500 м и 400 м. Все знают, что Усэйн Болт ассоциируется с лёгкой атлетикой, так что спринт будет востребован и в брассе, и в баттерфляе, и на спине.

Приходите все, без разницы, хоть из другого вида спорта. Мне есть о чём подумать, задача улучшаться самому, а не думать о других. Это интересно, мне тоже хочется показывать такие же скорости в серьёзном возрасте», – передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
