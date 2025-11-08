Скидки
Костин: каждый чемпионат России может стать для меня последним

Российский пловец Олег Костин рассказал, почему каждый из последующих чемпионатов России по плаванию может стать для него последним.

«Ожидал секунды быстрее, хочется лучше. Не могу сказать, хорошая форма, плохая. Просто всегда хочется быстрее. Из года в год у меня один и тот же результат стабильно, не важно в каком я состоянии. Хочется уже других секунд. Не говорю про мировые показатели, но хотя бы сдвинуться с этого рубежа.

Я уже столько в этом виде спорта, мне не то, что обидно, я стараюсь просто получать удовольствие, от конкуренции, от нахождения здесь. Потому что это Егору Корневу 21 год. А мне уже не 21, понимаю, что каждый чемпионат России может стать последним. Хочется просто получить удовольствие от заплыва, но не могу никак к этому подойти. Дело в усах? Не знаю, сбрею – будет ещё хуже», – передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

