Россияне выиграли серебро чемпионата мира по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках

Российские спортсмены Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов выиграли серебряную медаль на чемпионате мира – 2025 по прыжкам на батуте, проходящем в испанской Памплоне, в дисциплине «индивидуальные прыжки».

Нартов за своё выступление получил 61,800 балла, Диденко — 59,930 балла, Козлов — 63,120 балла, Касимов был запасным. По итогам выступлений россияне получили 20 очков. Золото завоевали спортсмены из Беларуси (21 очко), тройку призёров замкнула Португалия (18 очков).

Чемпионат мира по прыжкам на батуте – 2025. Испания. Индивидуальные прыжки. Мужчины:

  1. Беларусь — 21 очко.
  2. Россия — 20.
  3. Португалия — 18.
