Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по шахматам

Федерация шахмат России (ФШР) опубликовала состав женской сборной России на чемпионат мира — 2025. В состав вошли шесть представительниц. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с российскими шахматистками, которые выступят на предстоящем турнире.

Состав женской сборной России на чемпионат мира — 2025:

Александра Горячкина.

Екатерина Лагно.

Полина Шувалова.

Лея Гарифуллина.

Ольга Гиря.

Анна Шухман.

Чемпионат мира среди женских сборных пройдёт в Линаресе (Испания) с 18 по 24 ноября. Российские шахматистки принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Соперниками россиянок станут сборные Грузии, Египта, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Перу, США, Узбекистана, Украины и Франции.