Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по шахматам

Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по шахматам
Федерация шахмат России (ФШР) опубликовала состав женской сборной России на чемпионат мира — 2025. В состав вошли шесть представительниц. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с российскими шахматистками, которые выступят на предстоящем турнире.

Состав женской сборной России на чемпионат мира — 2025:

Чемпионат мира среди женских сборных пройдёт в Линаресе (Испания) с 18 по 24 ноября. Российские шахматистки принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Соперниками россиянок станут сборные Грузии, Египта, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Перу, США, Узбекистана, Украины и Франции.

