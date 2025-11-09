Скидки
Каляндра — о победе на ЧМ: безумно рада, что уезжаю с соревнований с золотой медалью

19-летняя Арина Каляндра прокомментировала победу на чемпионате мира — 2025 по батуту. Спортсменка стала лучшей в мире в дисциплине «акробатическая дорожка»

«Я безумно рада, что уезжаю с соревнований с золотой медалью. Думала о том, что победа возможна, но понимала, что будет очень трудно это осуществить из-за сильной конкуренции. В финале же не учитывается оценка за предыдущие выступления, поэтому то, что я проиграла британке в квалификации, меня вообще не беспокоило. Выиграла бы я квалификацию или нет, в любом случае было бы непросто.

Сегодня заключительный день чемпионата мира. Я не выступаю, поэтому буду сидеть на трибуне и болеть за наших ребят», — сказала Каляндра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

