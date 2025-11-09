Россияне Даниил Дубов и Андрей Есипенко вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам

Российские шахматисты Даниил Дубов и Андрей Есипенко вышли в 1/16 финала Кубка мира. На стадии 1/32 финала Даниил одолел уругвайца Георга Майера на тай-брейке со счётом 2,5:1,5. Андрей оказался сильнее иранца Пуи Идани — 2,5:1,5

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.