Дарья Клепикова и Егор Корнев победили в плавании на 100 м вольным стилем на ЧР в Казани

Пловцы Дарья Клепикова и Егор Корнев выиграли финальные заплывы на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Клепикова показала результат 52,26 секунды. Второе место заняла Алина Гайфутдинова (52,52), тройку замкнула Дарья Трофимова (52,71).

Корнев преодолел дистанцию за 46,49 секунды. Второе место занял Иван Гирёв с результатом 46,55 секунды. Тройку призёров замкнул Дмитрий Жаворонков (46,59).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.