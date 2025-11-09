Скидки
Пригода и Чикунова выиграли заплывы на 100 м брассом на ЧР в Казани, Юлия Ефимова — третья

Пловцы Кирилл Пригода и Евгения Чикунова выиграли финальные заплывы на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Пригода преодолел дистанцию за 55,51 секунды. Второе место занял Данил Семьянинов с результатом 56,99 секунды. Тройку призёров замкнул Александр Жигалов (57,63).

Чикунова показала результат 1.04,84 секунды. Второе место заняла Ника Годун (1.04,96), тройку призёров замкнула шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова (1.05,33).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.

