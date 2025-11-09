Скидки
Российские батутисты завоевали серебро на ЧМ в Памплоне в командном многоборье

Комментарии

Российские спортсмены завоевали серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командном многоборье. В составе команды в синхронных прыжках выступали София Аляева и Анжела Бладцева, в акробатике — Александра Лямина, в двойном минитрампе — Михаил Заломин. По итогам соревнований россияне набрали 55 баллов.

Победителями командного многоборья стали спортсмены из Китая с результатом 57 баллов. Тройку лидеров замкнули представители Великобритании (51).

Прыжки на батуте. Чемпионат мира. Памплона (Испания). Командное многоборье:

  1. Китай — 57 баллов.
  2. Россия — 55.
  3. Великобритания — 51 (278,13).
  4. Португалия — 51 (244,18).
  5. Япония — 50.
