Российские батутисты завоевали серебро на ЧМ в Памплоне в командном многоборье
Российские спортсмены завоевали серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командном многоборье. В составе команды в синхронных прыжках выступали София Аляева и Анжела Бладцева, в акробатике — Александра Лямина, в двойном минитрампе — Михаил Заломин. По итогам соревнований россияне набрали 55 баллов.
Победителями командного многоборья стали спортсмены из Китая с результатом 57 баллов. Тройку лидеров замкнули представители Великобритании (51).
Прыжки на батуте. Чемпионат мира. Памплона (Испания). Командное многоборье:
- Китай — 57 баллов.
- Россия — 55.
- Великобритания — 51 (278,13).
- Португалия — 51 (244,18).
- Япония — 50.
