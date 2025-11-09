Скидки
Чикунова высказалась о «валидольной» победе на ЧР на 100 метров брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова оценила свою победу на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025 в Казани.

«Я на третьем бассейне видела, что Ника Годун меня обгоняет, но знала, что последние 25 метров всё решат. Понимала, что у меня есть некое преимущество — и всё получилось. Я не берегла силы на финиш. Раскладывалась как обычно. «Валидольная» победа? Мне как-то легче раскладывать силы, делая упор на вторую часть.

Это моё обычное время. Правда, в прошлом году было быстрее. Будем считать, что сегодня была точка отсчёта. А скорее даже невозврата к таким результатам. Надо проанализировать этот заплыв. Мы с тренером сразу решили делать акцент на домашний Кубок Сальникова. Планомерно к нему готовимся, выходя через старты на скорости», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Пригода и Чикунова выиграли заплывы на 100 м брассом на ЧР в Казани, Юлия Ефимова — третья
