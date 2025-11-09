Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова объяснила, почему не планирует целенаправленно плавать спринт

Чикунова объяснила, почему не планирует целенаправленно плавать спринт
Аудио-версия:
Комментарии

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова объяснила, почему не планирует целенаправленно плавать спринт.

«Пробовать работать с прицелом на спринт? В моем случае это тяжело. У меня вся сила в широком толчке ногами. Если хочу плавать 50 метров, это надо полностью менять технику, отказываться от широкого гребка. Пока мы на это не готовы. Всё равно стараюсь тренировать сотню и делаю упор на 200 метров. Но чтобы полностью посвятить себя полтиннику и искать новую технику под себя – пока мы этого не делаем.

Пример Кирилла Пригоды показывает, что всё возможно и в каком-то смысле вдохновляет идти к таким ориентирам, чтобы плавать все три дистанции брассом сразу. Но, опять же, пока весь упор у меня идёт на 200, на сотню – по ситуации. Как получится. Мы не хотим растрачивать все силы на то, чтобы плыть ради того, чтобы просто плыть именно три дистанции. Как с 2019 года идёт упор на 200, вот так мы шесть лет и плаваем 200 метров», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Пригода и Чикунова выиграли заплывы на 100 м брассом на ЧР в Казани, Юлия Ефимова — третья
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android