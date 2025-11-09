Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова объяснила, почему не планирует целенаправленно плавать спринт.

«Пробовать работать с прицелом на спринт? В моем случае это тяжело. У меня вся сила в широком толчке ногами. Если хочу плавать 50 метров, это надо полностью менять технику, отказываться от широкого гребка. Пока мы на это не готовы. Всё равно стараюсь тренировать сотню и делаю упор на 200 метров. Но чтобы полностью посвятить себя полтиннику и искать новую технику под себя – пока мы этого не делаем.

Пример Кирилла Пригоды показывает, что всё возможно и в каком-то смысле вдохновляет идти к таким ориентирам, чтобы плавать все три дистанции брассом сразу. Но, опять же, пока весь упор у меня идёт на 200, на сотню – по ситуации. Как получится. Мы не хотим растрачивать все силы на то, чтобы плыть ради того, чтобы просто плыть именно три дистанции. Как с 2019 года идёт упор на 200, вот так мы шесть лет и плаваем 200 метров», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.