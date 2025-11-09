Чикунова рассказала, почему плавает в шапочке с Губкой Бобом

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, почему плавает в шапочке, где нарисован персонаж Губка Боб.

«На моей шапочке нарисован Губка Боб. Мне её подруга подарила. И я подумала: а почему бы не проплыть в ней? Всё очень просто. Мне в детстве очень нравился Губка Боб. Есть сильные и прикольные серии: например, когда Губка Боб сидит грустный и говорит, что потерял себя.

Самое главное, чтобы это людям действительно нравилось, и они не гнались бы за определёнными трендами. Если нравятся мультики, а они готовы об этом открыто говорить, то почему бы и нет? Главное, конечно, не проживать на дне океана – в нашем случае уж точно», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.