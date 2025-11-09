Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова рассказала, почему плавает в шапочке с Губкой Бобом

Чикунова рассказала, почему плавает в шапочке с Губкой Бобом
Комментарии

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, почему плавает в шапочке, где нарисован персонаж Губка Боб.

«На моей шапочке нарисован Губка Боб. Мне её подруга подарила. И я подумала: а почему бы не проплыть в ней? Всё очень просто. Мне в детстве очень нравился Губка Боб. Есть сильные и прикольные серии: например, когда Губка Боб сидит грустный и говорит, что потерял себя.

Самое главное, чтобы это людям действительно нравилось, и они не гнались бы за определёнными трендами. Если нравятся мультики, а они готовы об этом открыто говорить, то почему бы и нет? Главное, конечно, не проживать на дне океана – в нашем случае уж точно», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Чикунова объяснила, почему не планирует целенаправленно плавать спринт
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android