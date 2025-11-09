Пловец Вековищев прокомментировал новый юношеский рекорд мира на ЧР в Казани

Пловец Григорий Вековищев прокомментировал новый юношеский рекорд мира на чемпионате России в Казани. Спортсмен стал первым в финале 400 м вольным стилем с результатом 3.36,57, установив юношеский рекорд мира. Предыдущее достижение принадлежало Мэттью Сэйтсу из ЮАР (3.37,92) и было установлено осенью 2021 года.

«Проплыл так же, как на чемпионате мира. Начал быстро, закончил быстро. При этом очень хотел выполнить свою маленькую цель, проплыв по юношескому рекорду мира. И я это выполнил. Помогла поездка в Сингапур, важно было показать себя на международной арене, сразу выдать быстрые секунды, устанавливать рекорды. Мне было приятно соревноваться с людьми со всего мира.

Войти в состав эстафеты «4x200»? Лично я готов. Нужно дождаться ещё троих людей, кто способен на быстрый результат. Проплыть эстафету с братом? У нас в последний день здесь в Казани, 200 метров кролем, совместная дистанция. Думаю, вместе подготовимся и будем стараться, чтобы плыть быстро. Но мой брат уже возрастной. Однако он вместе со мной плавает. Так что будем стараться, чтобы готовиться вместе», – передаёт слова Вековищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.