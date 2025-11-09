Скидки
Корнев назвал «криком души» результат в 0,15 секунд от мирового рекорда

Российский пловец Егор Корнев оценил свой результат на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате России на короткой воде в Казани (44,99 секунды).

«Я очень доволен результатом. Это очень быстро. Это очень круто. Вошёл в эту элиту, кто выплыл из 45 секунд. Но есть большое «но» с многоточием… Не хватило 0,04 до рекорда России… 0,05 до рекорда Европы… 0,15 до рекорда мира… У меня возникает один вопрос: «Как? Как так?!» Это вот крик души. Я дошёл до самой верхней ступеньки… И споткнулся.

С недавнего времени практикую вечный прайм. Даже в отпуске. Хочется войти в клуб к Вове Морозову, который держит рекорд России, французу Амори Лево, который установил рекорд в гидрокостюме, у которого сейчас рекорд Европы. И к австралийцу Кайлу Чалмерсу с рекордом мира. Ещё Джордан Крукс есть с Кайман, и вот я на пятом месте», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Дарья Клепикова и Егор Корнев победили в плавании на 100 м вольным стилем на ЧР в Казани
