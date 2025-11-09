Скидки
Российский пловец Корнев рассказал о дружбе с олимпийским чемпионом из Австралии

Российский Егор Корнев рассказал о дружеских взаимоотношениях с олимпийским чемпионом австралийским пловцом Кэмероном Макэвоем.

«Австралиец Кэмерон Макэвой мне пишет, поддерживает. Говорит: «Красавчик, всё круто, продолжай в том же духе». Мне очень приятно, я ему отвечаю тем же. Он следит за моими успехами, мы переписываемся. Меня очень радует наше общение, что я завёл такую дружбу. Потому что Макэвой искренен и добр ко мне. Мы подружились на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре.

Я должен раскрываться не только как спортсмен, но и как личность. Я сам по себе добродушный, простой человек. И чем проще я буду, тем больше людей ко мне потянутся. А я отзывчивый, никому стараюсь не отказывать, при возможности всегда сфотографируюсь, дам автограф, дам совет или просто порассуждаю о жизни. Всех прошу ко мне обращаться на «ты», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Корнев назвал «криком души» результат в 0,15 секунд от мирового рекорда
Все новости

