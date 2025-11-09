Пловец Корнев процитировал советскую песню в ответ на вопрос о важности плавания в жизни

Российский пловец Егор Корнев на вопрос о важности плавания в жизни процитировал советскую песню «Потому что мы пилоты».

«Меня можно так назвать плавательным «гиком». Я живу плаванием. Сначала — дело. Как в песне поётся: «Первым делом — самолёты, ну, а девушки — потом».

Понимаю, что главное — это Олимпиада. Но давайте мы сначала это проживём, а там уже разберёмся. Будем решать задачи по мере поступления. После чемпионата мира я вообще переварил формат своих выступлений.

Поменял немного вектор своего отношения к соревнованиям, к настрою и ко многому, что меня окружает. Как вы видите, мне это пошло на пользу. Психологически я подрос», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.