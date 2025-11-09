Пригода – о возможном пропуске ЧЕ: не можешь изменить ситуацию – измени отношение

Чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода после победы на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025 высказался о возможном пропуске чемпионата Европы.

«Последний бассейн меня немного подвёл. Буду смотреть, анализировать. Рабочее настроение, будем анализировать заплыв. Преобладает негатив, потому что сидишь дома. Я воспитан так, приучался к борьбе. Хочется в борьбу, в бой.

Мы это почувствовали на чемпионате мира: и небольшая пауза — это и хорошо, и плохо. Однако мы с тренером подходим к этому вопросу в рабочем настроении и атмосфере. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.